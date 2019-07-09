Далай-лама объяснил, почему критически настроен к Трампу

Далай-лама на встрече с философами образования и педагогами из десятка стран мира, включая Россию и США, объяснил, почему он в последнее время критически настроен к американскому президенту Дональду Трампу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Последнее время я критически настроен к американскому президент. Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка – на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе. Это узкое мышление", - сказал Далай-лама на первой международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в своей резиденции в Дхарамсале.

Всемирно известный духовный лидер также вспомнил "социалистическую систему" и СССР. "Мотивация была отличная. Но человеку, который должен был воплощать замечательные идеи в жизнь, недоставало нравственности, и у него было узкое мышление", - считает Далай-лама.

Первая международная встреча около 20 крупных специалистов в области образования из России, Индии, Бангладеш, Германии, Великобритании, Финляндии, США, Бразилии, Мексики и Австралии неслучайно прошла в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы.

Конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" - это первый из трех этапов масштабного одноименного проекта, рассчитанного на три года и лично поддержанного всемирно известным тибетским духовным лидером и мыслителем. Кульминацией проекта должно стать проведение всемирного форума с участием уже сотен экспертов из разных стран. А итогом – принятие к 2021 году "Декларации об образовании человека в 3-м тысячелетии" и соответствующего руководства для педагогов.

Участники конференции заявили, что гражданское общество должно влиять на политику образования больше, чем бизнес-элиты и правительства стран, а концепция образования должна быть повсеместно расширена от подготовки "ремесленников" и "менеджеров" до воспитания целостной личности, разделяющей альтруизм, заботу об экологии и другие ценности нематериального порядка.

А Далай-лама призвал с детского сада учить людей "гигиене эмоций", состраданию и альтруизму и отказаться от соревнований за количественные показатели в системе образования, чтобы она стала "адекватной" и не порождала больше проблем для личности, общества и планеты.

Организаторами конференции в Дхарамсале выступили Центральный университет штата Химачал-Прадеш (Индия), Центр изучения философии и детства Государственного университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), педагогический факультет Университета Дикина (Австралия), институт педагогики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Центр тибетской культуры и информации (Россия) и фонд "Сохраним Тибет" (Россия). А также - расположенная в Дхарамсале Библиотека тибетских трудов и архивов.

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