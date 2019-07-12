Частичный прорыв дамбы произошел в Бразилии из-за паводка

Дамба на реке Риу-ди-Пейши в штате Баия на северо-востоке Бразилии частично прорвана из-за обильных осадков, выпавших в регионе за последние дни. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал Globo.

В связи с инцидентом мэрия города Коронел-Жуан-Са организовала пункты временного пребывания в пяти школах. Спасатели и военная полиция штата проводят эвакуацию населения. В связи с паводком частично нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами, что осложняет работу спасательных служб.

"Это совершенно нетипичная ситуация. Подобного у нас ранее не случалось, и мы не имеем представления о масштабе возможных последствий. Прошу всех, кто проживает в зоне риска, покинуть свои дома", - написал префект Карлус Собрал в Facebook.

25 января в бразильском муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел прорыв принадлежащей горнодобывающей компании Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и жилые дома. Погибли более 240 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести.

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