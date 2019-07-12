Частичный прорыв дамбы произошел в Бразилии из-за паводка

12 июля 2019 01:46 (UTC+04:00)

Дамба на реке Риу-ди-Пейши в штате Баия на северо-востоке Бразилии частично прорвана из-за обильных осадков, выпавших в регионе за последние дни. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал Globo.

В связи с инцидентом мэрия города Коронел-Жуан-Са организовала пункты временного пребывания в пяти школах. Спасатели и военная полиция штата проводят эвакуацию населения. В связи с паводком частично нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами, что осложняет работу спасательных служб.

"Это совершенно нетипичная ситуация. Подобного у нас ранее не случалось, и мы не имеем представления о масштабе возможных последствий. Прошу всех, кто проживает в зоне риска, покинуть свои дома", - написал префект Карлус Собрал в Facebook.

25 января в бразильском муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел прорыв принадлежащей горнодобывающей компании Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и жилые дома. Погибли более 240 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан может сделать еще один выпуск евробондов
Финансы 10 июля 13:35
Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года
В мире 8 июля 03:17
В ходе сессии Комитета ЮНЕСКО были приняты решения по ряду памятников наследия
Общество 4 июля 23:18
Сборные Перу и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Спорт 4 июля 07:56
Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки по футболу
Спорт 3 июля 07:01
Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату
Европа 28 июня 15:36
Лента новостей
США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
США 02:20
В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
Арабские страны 02:03
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Другие страны 01:29
Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и город Хама
Арабские страны 01:00
Госдепартамент опроверг сообщения о возможности приостановки санкций США против КНДР
США 00:49
Генсек ООН призвал активизировать усилия по помощи Мозамбику
Другие страны 00:25
В Судане произошла попытка госпереворота
Другие страны 00:08
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса
В мире 11 июля 23:50
THR: Warner Bros. готовит перезапуск "Флинтстоунов"
Другие страны 11 июля 23:43