Канадский Boeing экстренно сел в Гонолулу из-за турбулентности

12 июля 2019 03:25 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air Canada попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку на Гавайских островах, пострадали не менее 35 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал СВС.

Авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров.

Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 GMT+3).

Представитель авиакомпании сообщил, что все пострадавшие получили незначительные травмы, не требующие госпитализации. Всего на борту самолета находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

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