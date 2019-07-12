В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских

12 июля 2019 02:39 (UTC+04:00)

Двое полицейских были убиты и четверо получили ранения в результате засады, организованной преступниками в мексиканском штате Дуранго, сообщил в четверг губернатор штата Хосе Росас Аиспуро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двое были ранены и затем, к сожалению, скончались, еще четверо получили ранения, остальные пятеро не пострадали", – заявил Аиспуро на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.

По его словам, нападение было организовано на дороге в муниципалитете Мескиталь рано утром, когда 11 полицейских на двух машинах совершали ежедневное патрулирование местности. Раненые доставлены в больницы, где им оказывается помощь, среди бандитов задержанных нет.

В то же время местные СМИ сообщают, что число убитых полицейских достигло семи человек, однако официального подтверждения этой информации нет.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячах. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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