В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту

Лодка с 15 людьми на борту перевернулась в провинции Западное Папуа в Индонезии, спасатели извлекли тела двух погибших и ведут поиски 11 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Лодка покинула портовый город Соронг в пятницу с 15 людьми на борту. "Лодка перевернулась после того, как на неё обрушились волны", - сообщил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф.

Латиф добавил, что двух пассажиров удалось спасти.

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