В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек

14 июля 2019 18:44 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 43 погибших и 20 пострадавших.

"Всего погибло 22 женщины и 28 мужчин. По меньшей мере 35 человек считаются пропавшими без вести, продолжаются поисково-спасательные операции", - сообщает полиция Непала.

Спасатели эвакуировали 1104 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 21 район страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.

Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны.

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