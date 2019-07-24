Корбин надеется, что Мэй будет выступать против инициатив Джонсона вместе с оппозицией

24 июля 2019 16:40 (UTC+04:00)

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выразил надежду на то, что, покинув свой пост, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй будет выступать против инициатив своего преемника Бориса Джонсона вместе с лейбористами. Корбин заявил об этом в среду, выступая в Палате общин британского парламента, где Мэй в последний раз отвечает на вопросы парламентариев в качестве главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что госпожу премьер-министра теперь ждет несколько более спокойная для нее пора на задних скамьях Палаты общин, и, возможно, как и канцлер казначейства Филип Хаммонд, она даже поможет мне противостоять безрассудным планам своего преемника", - сказал Корбин, на что Мэй ответила улыбкой и осуждающе покачала головой.

По словам Корбина, Джонсон, который позднее в среду вступит в должность главы британского правительства, "стремится заключить такую сделку по Brexit, которую ЕС считает невозможной, либо покинуть Евросоюз без сделки, против чего проголосовал парламент и против чего выступает любой, кто понимает опасность такого сценария для британской экономики". Глава оппозиции также обрушился на правительство консерваторов с традиционной критикой по поводу растущей проблемы бездомности, отсутствия финансирования медицинский учреждений и полиции.

Мэй со своей стороны заявила, что Корбин "должен стыдиться" того, что лейбористы последовательно блокировали предлагаемый консерваторами проект соглашения о Brexit, а затем вышли из переговоров с правительством, направленных на достижение консенсуса по вопросу об условиях выхода королевства из ЕС.

Джонсон во вторник был объявлен новым лидером тори после победы на внутрипартийных выборах. В среду он сменит Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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