Мэй заявила о поддержке Джонсона в вопросе реализации Brexit

24 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отставки будет поддерживать своего преемника Бориса Джонсона в вопросе реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. С такими словами она выступила в среду на своей последней премьерской сессии ответов на вопросы парламентариев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой преемник продолжит следовать политической линии Консервативной партии, которая направлена на улучшение жизни людей по всей стране и в качестве рядового депутата я окажу полную поддержку следующему премьер-министру в его усилиях по осуществлению Brexit и в том, что касается реализации консервативной политики", - сказала она.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

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