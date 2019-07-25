В Индии из желудка молодой женщины достали более 1,5 кг украшений и монет

25 июля 2019 12:26 (UTC+04:00)

Более 1,5 кг монет и ювелирных украшений извлекли индийские хирурги из желудка 26-летней пациентки в штате Западная Бенгалия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В желудке у женцины, которая страдает психическим расстройством, обнаружили 90 монет достоинством 5 и 10 рупий, цепочки, популярные у индийских модниц кольца в нос, серьги, наручные и даже ножные браслеты, а также женские часы.

"Мы заметили, что украшения исчезают. Но каждый раз, когда мы спрашивали ее о них, она начинала плакать", - рассказала мать необычной пациентки. Молодая женщина, как оказалось, "прятала" свои сокровища во время еды.

Семья пострадавшей небогатая и украшения в основном оказались медными, хотя были извлечены и несколько золотых изделий.

Индийцы в социальных сетях рекомендуют семье этой пациентки решить проблему, просто купив сейф. А самой женщине теперь предстоит пройти лечение у психиатра.

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