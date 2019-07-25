Жара в Бельгии побила новый рекорд

25 июля 2019 15:15 (UTC+04:00)

Рекордно высокая температура воздуха, которая была зарегистрирована в среду в Бельгии, после сверки данных оказалась еще выше – 40,2 градуса, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне метеорологи сообщили, что на метеостанции в Клейне-Брогеле была зафиксирована температура 38,9 градуса, что стало новым рекордом.

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitterпредставитель института Давид Дехенау.

В начале недели метеорологи в Бельгии предупреждали, что ожидают очередных рекордных показателей жары - под 40 градусов.

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