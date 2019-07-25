Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Ферута

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам постпреда, он был ближайшим помощником Юкии Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.

Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать.

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