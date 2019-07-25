Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Ферута

25 июля 2019 15:17 (UTC+04:00)

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам постпреда, он был ближайшим помощником Юкии Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.

Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать.

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