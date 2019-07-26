В Сеуле заявили, что ракетные пуски КНДР не угрожали Республике Корея

Произведенные КНДР в четверг пуски баллистических ракет не представляли угрозы для безопасности Республики Корея (РК). Об этом в пятницу заявили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два пуска баллистических ракет малой дальности, осуществленные Пхеньяном, не были направлены против РК или США. Также ракетные испытания никак не повлияли на позицию Сеула и Вашингтона по обороне", - цитирует агентство Yonhap заявление КНШ страны.

В четверг КНШ Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.

В пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что КНДР осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению северокорейской стороны, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.

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