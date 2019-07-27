Четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

27 июля 2019 09:26 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и еще пять получили ранения в результате катастрофы небольшого гидросамолета примерно в 100 км от западного побережья Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гидросамолет Cessna 208 разбился на острове Адденброк, который находится на расстоянии около 100 км от города Порт-Харди (провинция Британская Колумбия). Спасатели на вертолете доставили в больницу Порт-Харди пять человек. Состояние двух пострадавших критическое, остальные находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Известно, что самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт, расположенный недалеко от острова Адденброк. Причиной катастрофы могли стать погодные условия - дождь и плохая видимость. Других подробностей не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Другие страны 10:21
В Канаде при столкновении небольшого самолета и планера погибли два человека
В мире 08:57
Семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде
В мире 03:51
При взрыве доменной печи в Индии погиб человек
Другие страны 26 июля 15:50
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Другие страны 25 июля 13:17
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Другие страны 25 июля 11:10
Лента новостей
В Казахстане обсудили запуск сборки сельхозтехники немецкого бренда
Бизнес 10:32
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 10:23
В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Другие страны 10:21
USAID и Грузия реализуют новый проект
Финансы 10:14
Сегодня завершающий день фестиваля EYOF Baku 2019
Общество 10:10
Узбекистан может наладить постоянный импорт сельхозпродукции в Калининград
Бизнес 10:04
Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары
Китай 09:48
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Бакинский туристический информцентр о расценках в ресторанах для туристов
Общество 09:21