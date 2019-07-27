В Японии провели второй запуск частной космической ракеты

Японская компания Interstellar Technologies провела запуск космической ракеты "МОМО-4", трансляция проходила в прямом эфире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"МОМО-4" представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Ее предшественница "МОМО-3" была запущена в мае. Две предыдущие попытки были неудачными. "МОМО-3" благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров. Компания Interstellar Technologies рассчитывает повторить свой успех и таким образом приблизиться к цели – началу проведения коммерческих запусков.

Кроме того, к 2023 году компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту. Запуск "МОМО-4" был первоначально намечен на 20 июля, однако был отменен по техническим причинам.

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