Демонстранты в Гонконге стянулись в район, где произошла массовая драка

27 июля 2019 13:20 (UTC+04:00)

Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге в субботу стянулись в пригородный район Yuen Long, где неделю назад произошла массовая драка, передает местное телевидение. Нынешнее шествие не было согласовано с властями. Правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие по соображениям безопасности, опасаясь новых беспорядков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В районе закрыты многие торговые точки и рестораны. Ситуация к настоящему моменту в целом остается спокойной, стражи порядка воздерживаются от разгона толпы.

К этому часу задержан один из радикалов, поранивший лезвием молодого мужчину близ так называемой стены Леннона. Подобные стены, облепленные разноцветными листовками с протестными надписями, появились во многих районах города. Возле них уже неоднократно отмечались стычки и перепалки между продемократическими активистами и их противниками, которые пытались сорвать или поджечь вывешенные надписи.

В минувшее воскресенье на станции метро Yuen Long произошла массовая драка с избиением продемократических активистов большой группой неизвестных лиц. Сотня вооруженных палками людей в белых майках атаковала одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. Полиция прибыла к месту происшествия только спустя 35 минут, когда нападавшие уже скрылись. В результате столкновений 45 человек были ранены, на данный момент задержаны 12 подозреваемых по этому делу.

Участники сегодняшней акции выступают с осуждением этого инцидента, критикуя полицию за бездействие. Правоохранительные органы мобилизовали в данный район 3 тыс. сотрудников, опасаясь, что шествие может спровоцировать новую волну потасовок. Демонстрантам не рекомендовано приближаться к ряду деревень, жители которых могут вступить с ними в конфронтацию.

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