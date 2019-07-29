Шведская активистка пересечет Атлантику на яхте для участия в саммите ООН

29 июля 2019 17:56 (UTC+04:00)

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, ранее номинированная на Нобелевскую премию мира, отправится в США на яхте, чтобы в сентябре принять участие в посвященном проблемам климата заседании ООН, сообщила девушка в своем аккаунте в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хорошая новость! Я приму участие в саммите ООН по проблемам климата в Нью-Йорке и в конференции в Сантьяго, а также в ряде мероприятий помимо этого. Меня предложили подвезти на 18-метровой гоночной яхте Malizia II. Мы отправимся через Атлантический океан из Великобритании в Нью-Йорк в середине августа", - говорится в сообщении.

Яхта Malizia II принадлежит яхт-клубу Монако. Она впервые была спущена на воду в 2015 году.
Одиночный протест, который начала Тунберг в августе 2018 года, перерос в международное движение, объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с папой Римским.

Ради поездки в США девушка взяла академический отпуск. Она призывает к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и принципиально не летает на самолетах. По Европе активистка передвигалась исключительно на поездах или электромобилях.

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