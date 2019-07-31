Выпущенные в КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии

Неопознанные снаряды, выпущенные КНДР в среду, не достигли территориальных вод Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Южнокорейские военные сообщили в среду, что КНДР запустила несколько неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо на востоке страны.

По данным японского агентства, снаряды упали в море, не достигнув исключительной экономической зоны и территориальных вод страны.

Российской службы предупреждения о цунами ранее сообщил РИА Новости, что возможные пуски ракет на востоке КНДР не ощущались в Японском море.

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