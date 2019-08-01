Роухани заявил, что санкции против Зарифа являются примером "детского поведения" США

Санкции США в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа демонстрируют слабость и "детское поведение" Вашингтона. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Введение санкций в отношении нашего министра иностранных дел - пример детского поведения. Оно показывает слабые позиции Вашингтона в противостоянии Ирану", - цитирует президента агентство Mehr. По его мнению, "невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу и налагать санкции на чиновников такого уровня".

По словам Роухани, "если американцы хотят диалога, то должны понимать, что он будет осуществляться через министерство иностранных дел и его главу".

В среду американская администрация объявила о введении санкций в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. США заявили, что не считают Зарифа партнером по потенциальному диалогу, хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга. Правительство США намерено изучать запросы Зарифа на выдачу ему въездных виз США на индивидуальной основе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.