Зариф призвал США прекратить самоизоляцию

2 августа 2019 17:58 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после отказа США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ни экономический терроризм в отношении Китая и Ирана, ни выход из еще одного соглашения (ДРСМД) не изменит сдвигов в глобальной торговле и соотношении сил. США нужно перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности", - написал Зариф в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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