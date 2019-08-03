Власти штата Мехико справились с крупной утечкой газа

3 августа 2019 04:21 (UTC+04:00)

Власти штата Мехико сумели ликвидировать крупную утечку газа в районе Некстлальпан, из-за которой там была проведена массовая эвакуация. Об этом сообщил губернатор региона Альфредо дель Масо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря совместной работе представителей трех уровней власти удалось взять под контроль ситуацию с утечкой газа в Некстлальпане", - написал политик в своем Twitter. Ликвидация последствий нелегальной врезки в принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex газопровод заняла около 14 часов.

Инцидент повлек за собой эвакуацию, по разным оценкам, от 1,8 до 3 тыс. местных жителей. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

В январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.

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