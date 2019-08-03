Военный совет и оппозиция Судана согласовали конституционную декларацию

3 августа 2019 04:42 (UTC+04:00)

Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - согласовали Конституционную декларацию, по которой наступает новый этап формирования переходного правительства. Об этом в субботу информировало агентство Reuters со ссылкой на посредника Африканского союза Мохамеда Хассана Лебатта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, стороны продолжат переговоры по техническим деталям процедуры подписания декларации в субботу. Лебатт не сообщил деталей, содержащихся в документе.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и альянс "За свободу и перемены" подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.

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