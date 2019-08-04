У госпитализированной в Токио японки не обнаружили вирус Эбола

4 августа 2019 12:09 (UTC+04:00)

Пожилая японка, госпитализированная в воскресенье в Токио с подозрением на болезнь, вызываемую вирусом Эбола (БВВЭ), оказалась ею не заражена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

"Поскольку женщина недавно была в Конго, и у нее были диагностированы симптомы лихорадки, мы решили проверить ее на наличие Эболы. Проведенные анализы показали отрицательный результат. Пока что она будет оставаться в больнице, и мы продолжим следить за ее состоянием", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что 70-летняя жительница соседней с Токио префектуры Сайтама была госпитализирована через несколько дней после возвращения из Демократической Республики Конго (ДРК) 31 июля. У нее был сильный жар больше 39 градусов, и у врачей возникло подозрение на наличие БВВЭ. В центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан специальный офис связи для получения всей информации об этом случае.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. За минувшие 12 месяцев там было зарегистрировано более 2600 подтвержденных случаев заражения этой болезнью. Эбола передается людям от диких животных. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась смертность от 25% до 90%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на заражение вирусом Эбола
В мире 06:15
МИД Казахстана об инвестиционных проектах Японии
Бизнес 3 августа 11:53
Помпео обсудил КНДР с главами МИД Японии и Южной Кореи
Другие страны 3 августа 09:16
Япония и США могут провести новые торговые переговоры в августе
Другие страны 3 августа 05:44
Узбекистан скоро запустит ТЭС, строящуюся японским консорциумом
Энергетика 2 августа 15:01
В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций
Другие страны 2 августа 10:34
Лента новостей
Десять человек погибли в результате стрельбы в Огайо (Обновлено)
США 12:27
За последнюю неделю в Иране погибли около 150 человек
Общество 12:20
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре
США 11:48
Эшли Янг назначен капитаном "Манчестер Юнайтед"
Спорт 11:22
Затраты "Реала" на трансфер Погба могут составить около €290 млн
Спорт 11:05
Французский изобретатель вновь пытается пересечь Ла-Манш на летающей доске
Европа 10:40
В Иране горит здание министерства нефти
Общество 10:15
В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
Арабские страны 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:42