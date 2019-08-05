Москва осуждает введение США санкций в отношении главы МИД Ирана

МИД РФ осуждает санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран. Это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал Рябков.

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