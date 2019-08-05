Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия в США после инцидентов со стрельбой

5 августа 2019 17:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев и демократов в Конгрессе объединиться и принять закон об ужесточении правил проверки личных данных при приобретении оружия после гибели почти 30 человек в результате двух инцидентов со стрельбой. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом американский лидер предложил объединить законодательные инициативы об ужесточении правил продажи оружия, чего, в первую очередь, добиваются демократы, и об ужесточении борьбы с нелегальной иммиграцией, в поддержку чего выступают республиканцы.

"Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться жестких проверок биографических данных, возможно, объединив это с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции", - подчеркнул президент США.

В минувшие выходные в США произошло несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 29 человек. В субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо 20 человек погибли, 26 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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