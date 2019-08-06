Премьер Шри-Ланки даст показания в парламенте в связи с терактами 21 апреля

6 августа 2019 14:44 (UTC+04:00)

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предстанет во вторник перед специальным комитетом парламента страны и даст показания в связи с серией взрывов, которые прогремели на острове 21 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что члены комитета также опросят заместителя министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардене по поводу трагедии.

Ранее правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали бывшего секретаря Министерства обороны страны Хемасири Фернандо и главного инспектора ланкийской полиции Пуджитха Джаясундару по обвинению в преступной халатности.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых в причастности к этим преступлениям.

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