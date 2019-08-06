Роухани назвал главным принципом Ирана "безопасность в обмен на безопасность"

6 августа 2019 15:39 (UTC+04:00)

Тегеран считает главным принципом взаимодействия с другими странами "безопасность в обмен на безопасность". Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Безопасность в обмен на безопасность, нефть в обмен на нефть, мир в обмен на мир и пролив в обмен на пролив", - цитирует его агентство IRNA. Президент отметил, что "невозможно требовать допуск в Ормузский пролив британских судов и при этом закрывать Гибралтар для иранских".

По словам Роухани, британские суда и ранее игнорировали предупреждения береговой охраны Ирана, однако после инцидента с задержанием иранского танкера "ситуация изменилась кардинально" и Тегеран более не собирается закрывать на это глаза.

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В ответ на это в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

19 июля агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны утверждают, что Иран нарушил международное право, задержав это судно в территориальных водах Омана, и уже затем заставил его войти в свои воды.

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