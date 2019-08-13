Минобороны Дании подключилось к тушению пожаров в Гренландии

Управление по чрезвычайным ситуациям Дании направило в район Сисимиута в Гренландию 38 пожарных и технику для тушения природных пожаров. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Министерства обороны королевства, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Первоочередная задача - ограничить площадь пожара, не дать ему распространиться дальше за ее пределы и в конечном итоге потушить огонь", - говорится в тексте. Если это выполнить не удастся, то, по оценкам экспертов, пожар может продолжаться на протяжении месяцев или даже года и иметь серьезные последствия для жителей острова, его флоры и фауны.

"Для меня важно, чтобы были ресурсы, которые могут быть задействованы при необходимости. В критической ситуации, которую переживают сейчас гренландцы, мы, конечно же, идем на помощь, - заявила министр обороны Дании Трине Брамсен. - Своим участием мы подчеркиваем тесную государственную связь между Гренландией и Данией. Это важно для меня и правительства".

Пожары в Гренландии вспыхнули в начале лета. Гренландские и датские власти находились в постоянном контакте, и сейчас Гренландское самоуправление обратилось к Управлению по чрезвычайным ситуациям за помощью. Направленная на остров группа пожарных состоит из военнообязанных, добровольцев и сотрудников всех отделений Управления по чрезвычайным ситуациям. Руководство операцией осуществляется Силами защиты Арктики, а Министерство обороны и Арктическое командование обеспечивают транспортную поддержку.

Предполагается, что операция будет проходить в течение двух недель. Ответственность за финансирование лежит на оборонном ведомстве Дании.

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