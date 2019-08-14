Более 2,8 тыс. человек заболели лихорадкой Эбола в ДР Конго

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заболевших лихорадкой Эбола, превысило с конца июля прошлого года 2,8 тыс. человек, почти 1,9 тыс. из них умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, за последние недели в африканской стране регистрируется еженедельно в среднем по 86 случаев смертельно опасного недуга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 12 августа, зафиксирован 2831 случай заболевания, из них 1891 со смертельным исходом. Выздоровели 826 человек", - заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. По его словам, на настоящий момент вакцинацию прошли около 121 тыс. жителей ДРК.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, опубликованному 8 августа, болезнь распространяется с примерно одинаковой интенсивностью на протяжении последних полутора месяцев. "За последние шесть недель в среднем регистрировалось 86 (от 80 до 91) случаев Эболы каждую неделю", - указывает организация. При этом не отмечено заболеваний вне границ ДРК. Риск распространения болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), на национальном и региональном уровне по-прежнему оценивается экспертами как "очень высокий", а на глобальном уровне - как "низкий".

По мнению ВОЗ, дальнейшая передача вируса является "вероятной". Тот факт, что с середины июля четыре случая БВВЭ были зарегистрированы в Гоме - городе, насчитывающем более 2 млн жителей, свидетельствует, как считает организация, о наличии "потенциала распространения внутри ДРК и на соседние страны".

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) привлек внимание мировой общественности к тяжелым последствиям нынешней эпидемии Эболы для детей. Как сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо, по состоянию на 4 августа БВВЭ в стране заболели 787 детей и подростков в возрасте до 18 лет, из низ 527 умерли. У 1380 детей умерли один или оба родителя.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

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