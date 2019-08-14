Полиция идентифицировала жертву нападения в центре Сиднея

14 августа 2019 11:02 (UTC+04:00)

Полиция штата Новый Южный Уэльс установила личность женщины, убитой во время нападения на прохожих в центре Сиднея 13 августа. Как сообщает в среду портал 9news, ею оказалась 24-летняя студента колледжа Микаэла Данн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, нападавший - 20-летний Мерт Ней нанес ей смертельные ранения в одной из квартир на Кларенс стрит в деловом квартале Сиднея, после чего вышел на улицу и попытался напасть на прохожих. Как сообщил комиссар полиции штата Мик Фуллер, в настоящий момент Ней находится в госпитале, однако сегодня ему будут предъявлены обвинения в убийстве одного человека и нанесении тяжких телесных повреждений другому.

Во вторник, 13 августа 20-летний Мерт Ней, вооруженный мачете, попытался напасть на людей в центре Сиднея, в результате чего 40-летняя женщина получила ножевые ранения и была позднее госпитализирована. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Позднее было обнаружено тело 24-летней Микаэлы Данн, которая стала жертвой Нея до его нападения на прохожих.

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