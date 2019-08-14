Джонсон: Брюссель не желает идти на компромисс в вопросе пересмотра сделки по Brexit

14 августа 2019 17:41 (UTC+04:00)

Евросоюз не стремится достичь консенсуса в вопросе пересмотра некоторых положений соглашения об условиях Brexit. Об этом в среду заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в ходе онлайн-видеотрансляции в Facebook ответил на вопросы интернет-пользователей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс, они и вовсе не идут на него, когда дело касается Соглашения о выходе, хотя оно было отвергнуто парламентом три раза. Они придерживаются каждой буквы, каждой запятой Соглашения о выходе, включая "бэкстоп" режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit, поскольку они все еще думают, что Brexit может быть заблокирован в парламенте", - сказал он.

"Самое ужасное, что чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность, что мы будем вынуждены уйти без сделки, - отметил британский премьер. - Это не то, чего хочу я, это не то, к чему стремимся мы, но нам нужно, чтобы наши европейские друзья пошли на компромисс. Чем больше они думают о существовании шанса, что Brexit может быть заблокирован в парламенте, тем более непреклонны они в своей позиции".

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