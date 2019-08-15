Правительство Непала меняет правила для покорителей Эвереста

15 августа 2019 16:43 (UTC+04:00)

Альпинисты, намеревающиеся покорить Эверест (8848 м), должны прежде доказать, что они вообще умеют подниматься на горные вершины. Такое мнение выразило правительство Непала, обеспокоенное числом погибших при восхождении на высочайший пик планеты в этом году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соискателям звания покорителя Эвереста необходимо для начала совершить восхождения на вершины поменьше, например, высотой "всего" в 6,5 тыс. метров, считает непальский кабмин. При этом альпинисты должны иметь сертификат, удостоверяющий их хорошую физическую форму, а также обязательно нанять профессиональных проводников.

Кроме того, в последних правительственных рекомендациях предлагается поднять плату за восхождение на Эверест до $35 тыс.

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