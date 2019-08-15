Правительство Непала меняет правила для покорителей Эвереста

Альпинисты, намеревающиеся покорить Эверест (8848 м), должны прежде доказать, что они вообще умеют подниматься на горные вершины. Такое мнение выразило правительство Непала, обеспокоенное числом погибших при восхождении на высочайший пик планеты в этом году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соискателям звания покорителя Эвереста необходимо для начала совершить восхождения на вершины поменьше, например, высотой "всего" в 6,5 тыс. метров, считает непальский кабмин. При этом альпинисты должны иметь сертификат, удостоверяющий их хорошую физическую форму, а также обязательно нанять профессиональных проводников.

Кроме того, в последних правительственных рекомендациях предлагается поднять плату за восхождение на Эверест до $35 тыс.

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