Бывший министр иностранных дел Франции (1997–2002) Юбер Ведрин отметил важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения — ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", — заявил Ведрин в интервью газете Figaro. Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России.

Экс-министр добавил, что "цель, неоднократно сформулированная (президентом Франции) Эммануэлем Макроном, заключается в том, чтобы вновь "связать Россию с Европой" и таким образом исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая подтолкнула Россию к Китаю".

Ведрин отметил важность сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях, в деле экологизации экономики, а также в борьбе против исламистского терроризма.

"Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения", — заявил политик.

Ведрин также положительно оценил инициативу встречи Макрона и президента России Владимира Путина. "Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций, которая ведется в течение многих лет", — заявил он.

По его словам, "дата, выбранная Эммануэлем Макроном для этого жеста, очень своевременная: он примет Владимира Путина прямо перед G7 в Биаррице".

В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона. Встреча глав двух государств пройдет в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Брегансон.

Планируются переговоры в составе небольших делегаций, в которых с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Париже Алексей Мешков. Также запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция лидеров двух стран. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24-26 августа, Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.

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