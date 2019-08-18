Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле

18 августа 2019 09:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек. Об этом он заявил в воскресенье в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром", - написал Абдулла.

По информации МВД Афганистана, в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, погибли 63, а также пострадали 182 человека.

Ранее агентство Reuters сообщало, что движение "Талибан" заявило о непричастности к теракту.

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