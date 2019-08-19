Дуэйн "Скала" Джонсон женился

19 августа 2019 16:25 (UTC+04:00)

Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о том, что женился на певице Лорен Хашиан. Фотографии со свадьбы артист опубликовал в инстаграме, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".
Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.

У пары уже есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.

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