В Северной Ирландии произошел взрыв

19 августа 2019 17:18 (UTC+04:00)

Полиция Северной Ирландии расследует взрыв, который прогремел в понедельник в деревне Ньютаунбатлер в графстве Фермана на границе с Ирландией. В результате взрыва никто не пострадал, правоохранители полагают, что целью взрыва была попытка убить полицейских, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 10:35 полицейские сообщили о взрыве в районе пересечения Кэвэн Роуд и Уоттлбридж Роуд. Информации о пострадавших нет, полицейские расследуют причину взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Северной Ирландии.

"Взрыв в Фермане этим утром по-настоящему низок. Очевидная и намеренная попытка убить полицейских Северной Ирландии", - написал главный констебль Северной Ирландии Саймон Берн Twitter.

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