Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games

Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая является дочерней фирмой корпорации Sony, приобрела американскую компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сумма сделки на данный момент не разглашается.

Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году. Она известна сериями игр Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а также недавним хитом для приставки Playstation 4 - Spider-Man, ставшим эксклюзивом для этой игровой консоли от Sony.

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