Зариф считает, что Трамп останется президентом США еще на один срок

Вероятность того, что Дональд Трамп сохранит за собой кресло президента США еще на четыре года, достаточно высокая. Об этом во вторник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с соотечественниками, проживающими в Швеции, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Вероятность новой победы Трампа высокая, - цитирует Зарифа агентство Tabnak. - Судя по всему, его экономическая политика не принесет пользу США в долгосрочной перспективе. Тем не менее шансы того, что Трамп еще четыре года будет надоедать миру, достаточно велики".

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

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