Зариф считает, что Трамп останется президентом США еще на один срок

20 августа 2019 14:53 (UTC+04:00)

Вероятность того, что Дональд Трамп сохранит за собой кресло президента США еще на четыре года, достаточно высокая. Об этом во вторник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с соотечественниками, проживающими в Швеции, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Вероятность новой победы Трампа высокая, - цитирует Зарифа агентство Tabnak. - Судя по всему, его экономическая политика не принесет пользу США в долгосрочной перспективе. Тем не менее шансы того, что Трамп еще четыре года будет надоедать миру, достаточно велики".

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

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