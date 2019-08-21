Отправленный в космос автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца

21 августа 2019 12:48 (UTC+04:00)

Автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании Space X Илона Маска с одетым в скафандр манекеном Starman за рулем, выведенный в космос в феврале 2018 года, совершил первый оборот вокруг Солнца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил во портал Space.com, согласно расчетам, полый оборот вокруг Солнца машина с манекеном за рулем совершает за 557 суток. Она уже преодолела расстояние в 1,2 млрд км. При старте в салоне машины звучала запись песни Дэвида Боуи Life on Mars. Если аккумулятор Tesla еще функционирует, то эта запись к настоящему моменту уже была повторена более 150 тыс. раз.

Ссылаясь на проведенные в прошлом году расчеты орбиты, Space.com отметил, что машина с манекеном за рулем совершит еще много оборотов вокруг Солнца, однако в конце концов - примерно через миллион лет - войдет в атмосферу либо Венеры, либо Земли и прекратит существование. Шансы на то, что она вернется на Землю, составляют 6%, а вероятность входа в атмосферу Венеры оценивается в 2,5%.

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