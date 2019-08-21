Китай сделал США жесткое представление из-за ожидаемых поставок истребителей F-16V Тайваню

21 августа 2019 13:38 (UTC+04:00)

Власти КНР сделали Вашингтону жесткое представление в связи с планируемыми поставками американских истребителей F-16V китайскому острову Тайвань. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такие действия Вашингтона нарушают суверенитет нашей страны и идут вразрез с национальными интересами Китая. Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали Соединенным Штатам серьезное представление", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

Дипломат подчеркнул, что Пекин предпримет все необходимые действия, чтобы защитить свои законные интересы.

Как сообщил во вторник представитель Госдепартамента, американская администрация официально уведомила в тот же день Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова - противница курса на сближение и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.

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