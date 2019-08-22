Китай выразил сомнение в перспективах развития отношений с США из-за давления Вашингтона

22 августа 2019 14:36 (UTC+04:00)

Китайское руководство испытывает сомнения по поводу успешности дальнейшего развития торгово-экономических отношений с США и при этом твердо уверено в гармоничном и стабильном росте национальной экономики, несмотря на возрастающее давление Вашингтона. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меры, предпринимаемые Вашингтоном, создадут определенные трудности для китайского экспорта. Однако в целом ситуация находится полностью под контролем", - сообщил он, выступая на брифинге. - Мы твердо верим, что сможем преодолеть эти вызовы, обеспечить гармоничное и устойчивое развитие нашей национальной экономики".

По его словам, недавние заявления Белого дома об "обманных действиях китайской стороны" подрывают традиции взаимовыгодного сотрудничества. "В таких условиях наше двустороннее взаимодействие с Соединенными Штатами не может оказаться долгосрочным", - подчеркнул Гао Фэн.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет для США "большую экономическую угрозу", которой должны были заниматься его предшественники - Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон. Высшее руководство Соединенных Штатов прежде неоднократно высказывало недовольство Китаем, обвиняя его в "махинациях" и "нечестной политике".

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