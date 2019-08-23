Китай с 1 сентября и 15 декабря повысит пошлины на импорт из США на $75 млрд

23 августа 2019 16:49 (UTC+04:00)

Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Они вступят в силу соответственно с 12:01 1 сентября 2019 года и с 12:01 15 декабря 2019 года", - указывается в сообщении ведомства.

C 15 декабря Китай повысит ввозные пошлины на 25% и 5% на автомобили и запчасти из США.

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