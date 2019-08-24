Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии

24 августа 2019 02:33 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии. Документ опубликован в Diario Oficial da Uniao - официальном издании правительства Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с указом, военные будут бороться с очагами возгораний на территории федеральных природных заповедников, землях коренных народов, а также вблизи государственной границы. Кроме того, в случае обращения региональных властей к федеральному центру ВС смогут привлекаться к пожаротушению и в других районах бразильской Амазонии. Срок действия президентского указа - с 24 августа по 24 сентября.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

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