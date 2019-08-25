При взрыве у генконсульства Пакистана в Джалалабаде пострадали три человека

25 августа 2019 23:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва близ территории генерального консульства Пакистана в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, никто из сотрудников консульства не пострадал. "Поступают сообщения, что ранения получили один сотрудник правоохранительных органов и два посетителя", - указал Фейсал.

"Мы находимся в контакте с афганскими властями для укрепления безопасности объектов и сотрудников генерального консульства", - добавил представитель пакистанского МИД.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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