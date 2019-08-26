Президент Индонезии объявил о переносе столицы на юго-восток Калимантана

Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан. Об этом объявил в понедельник в прямом эфире национального телевидения президент страны Джоко Видодо, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, на эти цели потратят около $32 млрд, основные работы начнутся в 2021 году. Как отметил министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро, власти рассчитывают, что уже к 2024 году правительственные структуры переедут в новую столицу.

По его словам, первоначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.

Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов. Поскольку он расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, город занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 год, вплоть до своего избрания президентом страны.

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