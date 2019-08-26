Президент Индонезии объявил о переносе столицы на юго-восток Калимантана

26 августа 2019 12:01 (UTC+04:00)

Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан. Об этом объявил в понедельник в прямом эфире национального телевидения президент страны Джоко Видодо, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, на эти цели потратят около $32 млрд, основные работы начнутся в 2021 году. Как отметил министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро, власти рассчитывают, что уже к 2024 году правительственные структуры переедут в новую столицу.

По его словам, первоначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.

Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов. Поскольку он расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, город занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 год, вплоть до своего избрания президентом страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек
Другие страны 10:09
Более 30 человек пропали без вести из-за пожара на пароме в Индонезии
Другие страны 23 августа 17:47
Индонезия может отказаться от закупок самолетов Airbus из-за разногласий с ЕС
Другие страны 22 августа 16:33
Около 1 тыс. военных и полицейских прибыли на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки
В мире 22 августа 07:48
В Индонезии 258 заключенных сбежали из тюрьмы в ходе массовых протестов
Другие страны 20 августа 12:20
Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков
Другие страны 20 августа 09:12
Лента новостей
В Казахстане выплатили свыше $2 млн налогов
Финансы 12:05
Афганистан важен Узбекистану для выхода на новые рынки
Энергетика 12:02
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 19 -23 августа
Энергетика 11:59
Туркменистан представит в ГА ООН проект резолюции по вопросу стабильного транзита энергоносителей
Туркменистан 11:58
Глинистые инвазии у детей (ФОТО)
Общество 11:55
В Азербайджане растет спрос на турстрахование
Финансы 11:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 11:48
В двух бакинских поселках не будет воды
Общество 11:45
В Баку состоится церемония открытия Международного юношеского кинофестиваля Salam
Культура 11:43