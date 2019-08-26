МИД КНР назвал призыв Трампа к компаниям США уйти из Китая "политическим слоганом"

26 августа 2019 13:32 (UTC+04:00)

Призыв президента США Дональда Трампа к американским компаниям уйти с китайского рынка является политическим слоганом. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отзыв американских компаний из Китая - это скорее политический слоган. Если это все же произойдет, в конце концов, Соединенные Штаты пострадают сами", - сказал он.

По словам дипломата, "ослабление связей между экономиками Китая и США не является выходом для разрешения торговых противоречий между двумя странами и способом устранения экономических проблем Соединенных Штатов". "Отчуждение от китайской экономики в действительности означает отчуждение от мира и от будущего, - указал Гэн Шуан. - Мы рекомендуем США учесть все плюсы и минусы вопроса и не действовать импульсивно".

В пятницу на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. По его мнению, Соединенные Штаты за многие годы "по глупости" потеряли триллионы долларов из-за Китая. Трамп обвинил китайские компании в краже интеллектуальной собственности и заявил, что без Китая "честно говоря, нам будет намного лучше".

Трамп также приказал американским перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и Почтовую службу США, осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила (сильного опиоидного синтетического анальгетика, применяемого в медицине в качестве обезболивающего - прим. ТАСС) из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке. Как сказал в понедельник официальный представитель МИД КНР, "во втором квартале текущего года США зарегистрировали всего четыре случая переправки фентанила из Китая в США". "Это подтверждает, что меры КНР по прекращению переправки фентанила в США эффективны", - указал Гэн Шуан. "Помимо этих фактов статистика демонстрирует, что показатель количества смертей от фентанила в Соединенных Штатах по-прежнему высок, что вызвано рядом факторов, и не связано только с китайской стороной", - резюмировал он.

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