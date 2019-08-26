Трамп: все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие

Все страны Группы семи (G7) согласны с тем, что Тегерану нельзя позволить получить ядерное оружие. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G7, который проходит в Биаррице, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большой прогресс достигнут по Ирану. Мы в той или иной степени пришли к единому мнению. Оно заключается в том, [что] им (иранской стороне - прим. ТАСС) нельзя иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

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