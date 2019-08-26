Трамп: все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие

26 августа 2019 14:26 (UTC+04:00)

Все страны Группы семи (G7) согласны с тем, что Тегерану нельзя позволить получить ядерное оружие. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G7, который проходит в Биаррице, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большой прогресс достигнут по Ирану. Мы в той или иной степени пришли к единому мнению. Оно заключается в том, [что] им (иранской стороне - прим. ТАСС) нельзя иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал США соблюдать обязательства в сфере ограничения вооружений
Другие страны 15:15
Франция и США достигли предварительного соглашения по цифровому налогу
Другие страны 15:02
Трамп заявил, что присутствие РФ на следующей встрече G7 было бы полезным
Другие страны 14:58
"Северный поток - 2" построен на 75%
Другие страны 14:27
Политические партии Италии не могут договориться о кандидате на пост премьера
Европа 14:02
Азербайджанский фильм удостоен престижной американской премии (ФОТО)
Культура 13:57
Лента новостей
Китай призвал США соблюдать обязательства в сфере ограничения вооружений
Другие страны 15:15
Европейская комиссия выделит Узбекистану €60 млн на реализацию 4-х проектов (Эксклюзив)
Бизнес 15:06
Иран продал груженный нефтью танкер “Adrian Darya”
Экономика 15:05
Франция и США достигли предварительного соглашения по цифровому налогу
Другие страны 15:02
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 15:01
Компания Georgian Card получила сертификат службы безопасности 3D
Бизнес 14:59
Трамп заявил, что присутствие РФ на следующей встрече G7 было бы полезным
Другие страны 14:58
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 14:54
В Азербайджане продолжается регистрация на пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 14:37