Трамп заявил, что присутствие РФ на следующей встрече G7 было бы полезным

Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите Группы семи (G7) было бы полезным. Об этом он заявил в понедельник перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Биаррице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, саммит, "вероятно, пройдет в Майами". На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, "что это было бы полезно", но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

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