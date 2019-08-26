Трамп заявил, что присутствие РФ на следующей встрече G7 было бы полезным

26 августа 2019 14:58 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите Группы семи (G7) было бы полезным. Об этом он заявил в понедельник перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Биаррице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, саммит, "вероятно, пройдет в Майами". На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, "что это было бы полезно", но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

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