КНР может рассмотреть покупку Су-57 после сравнения с китайскими истребителями

27 августа 2019 11:23 (UTC+04:00)

Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 после сравнения его показателей с самолетами собственного производства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как отмечают специалисты, еще слишком рано говорить о том, покупать или не покупать. Раньше рынок вооружений Китая был рынком для продавцов, где у КНР было не слишком много места для маневра и на котором покупалось то, что продавалось. В настоящее время немногие государства могут поставлять вооружения в Китай, но и китайские производители укрепились, что еще сильнее увеличило конкуренцию с иностранными компаниями за долю на китайском рынке", - указывает газета.

"Специалисты полагают, что Китай может в корне изменить стратегию закупок и сначала организовать испытательные полеты с участием китайских самолетов аналогичных типов для сравнения возможностей. И уже после детальной оценки принять решение о том, закупить их или нет. Такая процедура будет более научной. В конце концов, между заявленными на бумаге и фактическими возможностями существует определенная разница", - говорится в сообщении "Хуаньцю шибао".

Как отмечает издание, "некоторые характеристики Су-57 подвергаются упрекам, что особенно касается его малозаметности". "В то же время неоспариваемым является тот факт, что отдельные технологии Китаю в краткосрочной перспективе будет очень сложно получить самостоятельно. Например, это касается тяговооруженности и отклоняемого вектора тяги двигателей - по меньшей мере эти технологии не достигли зрелости в Китае", - пишет газета.

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