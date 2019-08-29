Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 10 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита, Иватэ и Мияги на северо-востоке Хонсю.

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