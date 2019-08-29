ЕС обсуждает возможность коллективной помощи в случае гибридных угроз

Евросоюз обсуждает возможность оказания помощи входящим в него странам, если они стали объектом гибридных угроз, со стороны других государств ЕС. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Хельсинки, передает Trend со ссылкой на ТАСС,

"Статья 42.7 Договора о Европейском союзе (если государство подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами - прим. ТАСС) может быть чем-то, что может распространяться и на гибридные угрозы. Но, я думаю, нам нужно больше обсуждений", - отметил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини указала, что обсуждение статьи 42.7 было "одним из самых интересных вопросов" на повестке дня неформальной встречи в Хельсинки.

"Должна сказать, что дискуссия не новая. Мы уже обсуждали это, особенно когда Франция решила использовать эту статью после терактов в Париже. Сегодня дискуссия фокусировалась на том, как ее применить в случае гибридных угроз и как дать эффективный ответ со стороны ЕС в этом случае", - уточнила она.

"Это будет одним из ключевых элементов, на котором страны ЕС и институты ЕС могут сфокусироваться в будущем", - полагает Могерини.

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